Isparta’da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Davraz Mahallesi 3941 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Şerife İlhan ve 11 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü’den uzun süre haber alamayan yakınları eve geldi. Anneanne ve torununu hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.