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Isparta’da komşular arasında silahlı kavga: 1’i çocuk 2 yaralı
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Isparta’da komşular arasında silahlı kavga: 1’i çocuk 2 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 17:39 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 17:39

Isparta’nın Yayla Mahallesi’nde, husumetli komşular arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. 66 yaşındaki Fahri E., pompalı tüfekle komşularına ateş açarak 14 yaşındaki A.E. ile 52 yaşındaki Göfer E.’yi yaraladı.

Olay, saat 15.40 sıralarında 1605 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Fahri E. tüfekle komşularına saldırdı. Başından ve göğsünden ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ kolundan ve koltuk altından yaralanan A.E. ise Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırgan Fahri E.'yi gözaltına aldı. Kavganın nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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