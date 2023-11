Isparta Valiliği, Bediüzzaman Said Nursi Yurdu'nda kalan kız öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "12.11.2023 tarihinde Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Bediüzzaman Said Nursi Yurdu A-B-C-D bloklarda kalan öğrencilerden mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne 12.11.2023 saat 20.30 itibarıyla toplam 117 başvuru yapmıştır. Hastanelere başvuran öğrencilerimizin tamamı acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilerek, yurtlarına gönderilmiştir. Hastane acil servis hekimlerinden alınan bilgilere göre durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır. Hastanelere müracaat eden öğrencilerimiz şikayetlerine sebebiyet veren sağlık sorunlarının 11.11.2023 tarihinde yedikleri akşam yemeğindeki gıdalardan kaynaklanmış olabileceğini ifade etmişlerdir. 11.11.2023 tarihinde Bediüzzaman Said Nursi Yurdu yemekhanesinde toplam bin 231 öğrencinin akşam yemeği yediği tespit edilmiştir. Bahse konu yemekte öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılmak üzere teslim alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmektedir" denildi.