Isparta’da çok sayıda kaçak yollarla temin edilen ve ticaretinin yapıldığı suç unsuru malzeme ele geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal olarak üretimi yapılan ve kaçak yollarla temin edip satışa sunulan silahların ticaretinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda; 04 Ocak tarihinde Isparta ve Burdur illerinde toplam 10 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız tüfek, 10 Adet AK-47 tüfek fişeği, 244 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek, 96 adet av tüfeği fişeği, 33 adet tabanca şarjörü, 817 adet tabanca ve tüfek parçaları, 1 adet silah yapımında kullanılan torna makinesi, bir miktar uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek suç unsuru malzemelere el konuldu.