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Isparta'da arızalanan güneş enerjisi sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti

Isparta'da arızalanan güneş enerjisi sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti
29.12.2022 00:12 - Son Güncelleme: 29.12.2022 00:14

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İşçinin düşme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay bugün Eğirir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre köyde bulunan bir soğuk hava deposunun güneş enerji sistemini kontrol etmek üzere çatıya çıkan gündelik işçi Hasan Armağan, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yüksekten soğuk hava deposunun içindeki beton zemine düştü. Hasan Armağan'ın düştüğünü gören işyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Armağan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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