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İşine son verilen adam kafeteryaya silahlı saldırı düzenledi

İşine son verilen adam kafeteryaya silahlı saldırı düzenledi
06.02.2022 10:44

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Bebek’te gece saatlerinde aracından inen bir şahıs tarafından ünlü bir kafeteryaya yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü. Şahsın saldırı düzenlediği kafeteryadan geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıktı. Olay, saat 01.20 sıralarında Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 34 VF 0416 plakalı otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. Saldırı sonucunda kafeteryadaki mekanın işletmecisi İbrahim Yılmaz (48) bacağından, çiçekçi Mehmet Putum (30) kalçasından ve yoldan geçen Recep Vayıs (36) ise bacağından yaralandı. Bir vatandaşın aracının ise ön sağ yolcu camının isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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