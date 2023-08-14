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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023, 01:28 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023, 01:33

İşçi servisi tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 11 yaralı

Gaziantep’te işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında meydana geldi. Emre Çökükoğlu idaresindeki 27 ARC 789 plakalı işçi servisi, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında park halindeki 27 AUO 464 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, trafik polisleri ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde servisteki işçi Cihan Kodalakoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ve 11 işçi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Kodalakoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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