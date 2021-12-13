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İşçi servisi derede mahsur kaldı

İşçi servisi derede mahsur kaldı
13.12.2021 15:39

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen Karacaali Deresinde mahsur kalan işçi servisindeki 18 kişi kurtarıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri iş makineleri yardımıyla önce işçiler tahliye edildi, ardından da işçi servisi kurtarıldı. Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde bir gıda firmasına işçi taşıyan Recep Bilgiç'in (60) kullandığı 45 J 6343 plakalı servis minibüsü, su seviyesi yükselen derenin içinden geçtiği sırada yolda kaldı. Olayın yaşandığı bölgeye AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Serviste mahsur kalan 17 işçi ile servis şoförü itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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