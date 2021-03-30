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İSBAM'dan Memleket Meselesi'ne "Zafer Medya Ödülü"

İSBAM'dan Memleket Meselesi'ne
30.03.2021 00:28
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Akıncı 14. bölüm 2.fragmanı...
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TBMM Başkanı Montrö sözlerine...

Turkuvaz Medya yine ödülleri topladı. Toplumsal Siyasal Uluslararası Çalışma Merkezi(İSBAM) tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya'nın damga vurduğu törende ATV muhabiri Özlem Aktay, A Haber Muhabirleri Emine Kavasoğlu ve Kerim Ulak, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu gazeteciler ödüllerini aldı.


Turkuvaz Medya yine ödülleri topladı. Toplumsal Siyasal Uluslararası Çalışma Merkezi(İSBAM) tarafından düzenlenen 'Zafer Medya Ödülleri' sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya'nın damga vurduğu törende ATV muhabiri Özlem Aktay, A Haber Muhabirleri Emine Kavasoğlu ve Kerim Ulak, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu gazeteciler ödüllerini aldı.
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