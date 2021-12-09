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İran’dan İstanbul’a gezmeye geldiler, araçları sokakta sıkıştı

İran’dan İstanbul’a gezmeye geldiler, araçları sokakta sıkıştı
09.12.2021 09:21

OTOMATİK OYNAT

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Beyoğlu Şişhane’de minibüsleri ile dar sokakta sıkışan aile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Araç ise dakikalar süren çalışma ile sıkıştığı yerden alındı. Olay, Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Bedrettin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte İran’dan Türkiye’yi gezmeye gelen ailenin minibüsü sokakta sıkıştı. Yeterli manevra yapamayan minibüsün sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Minibüs içindeki 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, minibüs içinde bulunan aile üyelerini tahliye etti. Ekipler halat ve takoz yardımıyla minibüsü çıkarmaya çalıştı. Halat ve takozun yeterli olmadığını gören ekipler, minibüsü sallama yöntemi ile sokaktan çıkardı.

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