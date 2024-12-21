İran’da feci otobüs kazası: 10 ölü!

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 17:51

İran'ın Loristan eyaletinde, Huzistan eyaletinden Kirman kentine gitmek üzere yola çıkan bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Olay, Andimeşk-Poldohter kara yolunda yerel saatle 12.39'da meydana geldi. Kazada, 40 kişilik yolcu otobüsünde bulunan 10 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



İran Kızılay Loristan Eyaleti Müdürü Muhammed Gademi, kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edildiğini belirtti. Olay yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü ve yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Gademi, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın nedeninin belirlenmeye çalışıldığını aktardı. Yetkililer, olayın ayrıntılarını araştırmaya devam ediyor.