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İntihar girişiminde bulunan adam polis ekipleri tarafından ikna edildi

İntihar girişiminde bulunan adam polis ekipleri tarafından ikna edildi
22.12.2022 22:43

OTOMATİK OYNAT

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Isparta'da üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından üstgeçitten indirildi.Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bulunan üst geçide çıkan S.Ç. (18) isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde branda açarak güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmek için uğraştı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrası genç şahıs ikna edilerek sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki vatandaşlar olay yerinden cep telefonlarıyla görüntü çekip canlı yayın yaptı.

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