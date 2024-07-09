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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024, 16:16 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024, 16:16

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan şahıs Yozgat’ta yakalandı

İnterpol ve Europol tarafından yakalama kaydı bulunan Belçika vatandaşı, Yozgat’ta yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında "Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri’’ suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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