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İnşası biten ANADOLU Gemisi ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor

İnşası biten ANADOLU Gemisi ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor
03.03.2022 15:15

OTOMATİK OYNAT

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Savunma Sanayii Başkanlığı, inşası biten ANADOLU gemisinin ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İnşası biten ANADOLU Gemimiz ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor. Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz ANADOLU, Bayraktar TB3 SİHA’larımızla Donanmamızın gücüne güç katacak. Büyük ve güçlü Türkiye’nin bekası için hedefimiz Tam Bağımsız Savunma Sanayii” ifadelerine yer verildi.

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