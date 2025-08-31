PODCAST CANLI YAYIN

İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Batu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Minik Batu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oynayan Batu K., hareket eden traktörün önüne aniden atladı. Babası Ali K.'nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktör, küçük çocuğa çarptı. Ön ve arka tekerleklerin üzerinden geçtiği Batu ağır yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, minik Batu'nun hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun traktörün önüne koştuğu, traktörün üzerinden geçtiği ve aile bireylerinin panikle kucaklarına alarak hastaneye koşturdukları anlar yer aldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

