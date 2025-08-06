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İnegöl’de otomobil kamyona çarptı: 4 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa A. (62) yönetimindeki 16 BDC 402 plakalı kamyona, arkasından gelen Selim C. (48) idaresindeki 11 DL 257 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolculardan Sevinç A. (53), Halil C. (16), Yazgül U. (35) ve Ayşe T. (57) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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