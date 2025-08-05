İnegöl’de feci kaza: Tır şarampole yuvarlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kum yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, İnegöl-Yenişehir karayolu Boğazköy mevkisinde meydana geldi. Alper A. (47) yönetimindeki 08 AAB 173 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hafif yaralanan Alper A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.