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İnegöl’de feci kaza! İki tır çarpıştı: 1 ölü!
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İnegöl'de feci kaza! İki tır çarpıştı: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 21:44 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 21:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Kazada ağır yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. 48 yaşındaki Süleyman Balantekin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer sürücünün tedavisi sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa-Ankara yolu Kulaca mevkisinde Ankara istikametinde seyreden Süleyman Balantekin (48) idaresindeki 16 BFN 889 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Özbekistan uyruklu Kılıçhov Shoajalil yönetimindeki tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tırlarda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan sürücüler ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman Balantekin, hastanede hayatını kaybetti, diğer sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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