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İnegöl’de dernek lokalinde bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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İnegöl’de dernek lokalinde bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 23:31:01

Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi’nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan Sebahattin U.’nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kültür ve sosyal yardımlaşma derneğinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Metin G. (59) ile Sebahattin U. (63) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G., bıçakla Sebahattin U.'yu karnından yaraladı .

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sebahattin U., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Metin G. , olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı . Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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