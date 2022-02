İlk görüntüler! 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek adliyede görüntülendi

Giresun'da kan donduran bir olay meydana geldi. Hüseyin Can Gökçek (21), Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı. Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren suç makinesi 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi. Sıla'nın katili sdliyenin girişinde kameralarca görüntülendi. İşte ilk görüntüler...