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Ilgaz Dağı'nda Mart karı: Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Ilgaz Dağı'nda Mart karı: Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
13.03.2023 16:48

OTOMATİK OYNAT

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Kış mevsiminde yağışların normallerin altında olduğu Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar ise kayak yapma fırsatı buldu. Türkiye’nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor. Kastamonu ve Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda dün başlayan yağış ile kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezini ziyaret eden davetliler, hem kar yağışının keyfini çıkartıyor hem de kayak yapma fırsatı buluyor. Kış mevsiminde yağışların normallerin altında kaldığı Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar da kar yağışının tadını çıkartıyor. Ayrıca bölgede yer yer sis etkili oluyor.

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