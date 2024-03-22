SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mart 2024, 20:26 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 20:26

İkinci Çiftlik Bank olayı! İzmirli 'tosuncuk' yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda İzmirli tosuncuk olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevre ilçelerde; halk arasında 'Ormanbank' olarak bilinen grubun; hazine arazisi satıp kiralama veya orman müdürlüklerinde sözde tanıdıkları vasıtasıyla orman ihalelerinden kar payı verme vaadi ile vatandaşlardan yüklü miktarda para topladıklarını tespit etti. Yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen dolandırıcılar O.A., A.G., M.B. ve Ü.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde dolandırıcıların, çok sayıda vatandaştan 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı.
İzmirli 'Tosuncuk' tutuklandı

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Çiftlikbank vurgununa benzeyen Ormanbank soygununda, İzmirli tosuncuk olarak bilinen O.A. ile şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Mersin’de sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
22.03.2024Cuma
Şişli’de sürücülerin korna kavgası kamerada!
22.03.2024Cuma
Fatih’te 3 katlı bir binada yangın çıktı: 1 ölü
22.03.2024Cuma
Esenyurt'ta 3 dakika içinde kuyumcudan 15 milyon lira değerinde altın çalan hırsızlar kamerada!
22.03.2024Cuma
Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu!
22.03.2024Cuma
Bunlar da Var
Gönül Dağı 132. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kasabada büyük felaket Hikaye tümüyle değişiyor! 00:48
Gönül Dağı'nda büyük felaket Hikaye tümüyle değişiyor!
22.03.2024Cuma
Bahar Öztan kimdir? Neden öldü? Hastalığı neydi? 01:07
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan acı haber!
22.03.2024Cuma
Kamu bankaları emekli promosyonu güncellemesi! 8.000-9.000-10.000-12.000 TL PROMOSYON ÖDEME tablosu! Yeni rakamlardan nasıl yararlanılacak? 01:22
Emekliye promosyon müjdesi! Yeni rakamlardan nasıl yararlanılacak?
22.03.2024Cuma
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ! Kök maaş ile taban maaş eşitleniyor! İşte olası radikal değişiklikler ve maddi destekler! 12:17
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ!
22.03.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA