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İki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
24.02.2023 20:34

OTOMATİK OYNAT

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Ormanköy Mahallesi mevkiinde dün meydana gelen kazada, A.O. idaresindeki otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü A.O., ablası ve annesi Ayten Oğrul yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayten Oğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Oğrul’un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Oğrul, Gazi Süleyman Paşa Cami'de kılınan namazın ardından İnönü Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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