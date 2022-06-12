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İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yol kenarında duran adam bacağından vuruldu

İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yol kenarında duran adam bacağından vuruldu
12.06.2022 11:05

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Sarıyer’de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, yol kenarında duran adam bacağından vurularak yaralandı. Olay anı kameralara yansırken, polis ekipleri kavgaya karışanlar yakalayarak gözaltına aldı. Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine silah çekerek ateşledi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada yol kenarında park halinde duran bir aracın arkasındaki adam bacağından vuruldu. Yaralandığını fark eden adam kısa bir süre sektikten sonra yere düştü.

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