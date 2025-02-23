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İhmaller peş peşe geldi: Alkollü ve ehliyetsiz motor sürücüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı
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İhmaller peş peşe geldi: Alkollü ve ehliyetsiz motor sürücüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 22:17 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 22:17

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan motor sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan motor sürücüsü 0,79 promil alkollü çıkarken ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.

Kaza akşam saatlerinde Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Türbe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir E. kullandığı motosiklet ile kırmızı ışıkta geçince, kavşaktan dönmeye çalışan Eda E.'nın kullandığı 38 AJN 460 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve motorda yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri motor sürücüsü 17 yaşındaki Üzeyir E.'nin yapılan alkol kontrolünde 0.79 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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