Iğdır’da trafik kazası: Hafriyat kamyonu ile tır çarpıştı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 16:46 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 16:46

Iğdır'ın Yaycı köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonu ile bir tır çarpıştı. Kazada sürücüler hafif yaralanırken, maddi hasar oluştu. Iğdır'ın Yaycı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, hafriyat kamyonu ile bir tır, yanlış sollama nedeniyle çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri hafif yaralanırken, maddi hasar oluştu. Sürücüler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak, hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yol kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.