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Iğdır’da soğuk hava ve sis etkili oldu

Iğdır’da soğuk hava ve sis etkili oldu
16.12.2021 10:12

OTOMATİK OYNAT

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Iğdır’da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ağaç ve çatıların üzerinin kırağı tuttuğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Etkili olan soğuk nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorluk çekiyor. Iğdır’da düşük hava sıcaklığı gece eksi 4 derece olarak ölçüldü. Soğuk havada devam eden inşaatta çalışanlar ise zor anlar yaşıyor. Soğuk hava nedeniyle çok zorlandıklarını ifade eden Mehmet Ukay,” Bu sene hava çok soğuktur. Kömür ve odun yetiştiremiyoruz” dedi. Araç camlarının buz tuttuğu kentte vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

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