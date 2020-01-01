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Iğdır'da korkunç olay! Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

01.01.2020 21:57

Iğdır'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri 1 çocuk annesi E.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.


Iğdır'da bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan U.A. ile karısı E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.A, silahla E.A'ya ateş ettikten sonra kendisini göğsünden vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, eve girdi.

Sağlık ekipleri, 1 çocuk annesi E.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Yaralı U.A. ise ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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