Iğdır’da dehşet anları! Tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:42:27

Iğdır'da 27 AHG 992 plakalı tır, kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Hanımzer Parlak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Hanımzer Parlak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, olay yerinde toplanan vatandaşlar derin üzüntü yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.