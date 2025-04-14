Iğdır’da Aras Nehri’nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 14.04.2025 00:37:47 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 00:40:13

Iğdır'ın Bayraktutan köyü kırsalında, Ermenistan sınırına yakın bir bölgede balık avlayan bir grup arkadaş, akşam saatlerinde büyük bir trajedi yaşadı. İsmail Adir (28), ayağının kayması sonucu Aras Nehri'ne düştü. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Adir, nehirde gözden kayboldu.

Olayın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamazken, dalgıçlar da bölgeye gönderildi. Çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.