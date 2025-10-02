Iğdır-Tuzluca yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

Iğdır-Tuzluca karayolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobilin ters dönmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alikamer mevkiinde yaşandı. 53 FN 358 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, orta refüje çarptıktan sonra ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki bir kişi hafif şekilde yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.