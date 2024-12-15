İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Beyoğlu Taksim'de Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya İETT otobüsü çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ailesi, saat 19.00’da Nesrin’e ulaşamayınca aramaya başladı. Saat 22.00'de polis, ailenin kızlarına bir İETT otobüsünün çarptığını ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu bildirdi. Ancak hastaneye giden aile, kızlarının hayatını kaybettiğini öğrendi. Otopsi işlemleri tamamlanan Nesrin’in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Cenaze, ikindi vakti Arnavutköy'de defnedilecek. Kazada otobüs şoförü Hüseyin S. gözaltına alındı ve aile şoförden şikayetçi oldu. Baba Akıl Cuma, kazaya ilişkin, "Benim kızım kursa gitti, yarım saat sonra ben de işe gittim. Eve döndüğümde evde yoktu. Kızıma ulaşamadım. Saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Dediler ki 'Kızın hastanede yatıyor kaza geçirmiş'. Geri geri gelirken kızıma çarpmış, ben o adamdan davacıyım. Taksim Meydanı'nda olmuş. Polis şüpheliyi gözaltına almış. Ben geri geri gelerek kızıma çarpan bu kişiden şikayetçiyim" dedi.