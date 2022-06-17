İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada

Tekirdağ'da alkol alan iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçınca kavga çıktı. Öfkeli şahsın, arkadaşını acımasızca önce tokatladığı sonra yumrukladığı anlar kameraya yansıdı. Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kameraya yansıdı. Alkol masasında dost sohbeti tatsızlıkla bitti. Olay, Çobançeşme Mahallesi Cenk Sokak ile Gedik Ahmet Paşa Caddesi ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, alkol masasına oturan B.S. ve İ.K. isimli iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçtı. İkilinin birbirlerine karşı hakaretleri üzerine kavga çıktı.