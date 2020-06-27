İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan YKS'ye geç kalan öğrenciler için seferber olan polislere teşekkür: Türk polisi güvendir, sığınılacak limandır

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin çeşitli noktalarında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava gireceği okullara yetiştiren polislere teşekkür etti.
Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk polisi güvendir, sığınılacak limandır... YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2020
YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren Polislerimize teşekkürler 👏 pic.twitter.com/HE1o5bbAf9
Paylaşımda yer alan videoda polislerin, YKS'nin birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara motosikletle ve ekip araçlarıyla yetiştirmeye çalıştıkları ve bu sırada siren çaldıkları anların görüntüleri yer aldı.