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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon

Giriş Tarihi: 16.05.2025 08:41:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu FETÖ'ye yönelik Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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