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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu, kardeşliğin ve birliğin zaferidir
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Bu, kardeşliğin ve birliğin zaferidir”

Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:24:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün gelinen nokta, Türk’üyle Kürt’üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir. Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeleye yönelik konuşmalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlılığıyla tarihi bir kapı aralandı. Terör bitiyor. Bugün gelinen nokta, Türk'üyle Kürt'üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir. Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır" ifadeleri yer aldı.

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