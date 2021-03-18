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İçinde bebek bulunan araba yola düştü, ölümden saniyelerle kurtuldu

İçinde bebek bulunan araba yola düştü, ölümden saniyelerle kurtuldu
18.03.2021 21:50
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Bağcılar'da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek, içinde bulunduğu arabasıyla birlikte yola düştü. Park için kaldırıma yanaşan sürücünün bebeği görüp son anda durduğu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, öğle saatlerinde Kirazlı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki bebeğin annesi olduğu öğrenilen kadın, bebek arabasını girdiği marketin önünde bıraktı.

SÜRÜCÜ BEBEĞİ SON ANDA FARK ETTİ

Kaldırımda duran bebek arabası, içinde bulunan poşetlerin ağırlığını kaldıramayarak geri geri gitti ve kaldırımdan yola devrildi. O esnada park etmek üzere kaldırıma yaklaşan aracın sürücüsü, bebeğin içinde bulunduğu bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu.

OLAYIN ARDINDAN HERKES BEBEĞİN YANINA KOŞTU

Bebeğin düştüğünü gören annesi, aracın sürücüsü ve çevre dükkanlardaki esnaflar bebeğin yanına koştu. Bebeğin yara almadığı olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde, bebek arabasının geri geri gidip yola düştüğü, aracın son anda durduğu ve insanların bebeğin yanına koştuğu görülüyor.

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