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İçinde 45 bin lira bulunan poşetin çalınma anı kameraya yansıdı

İçinde 45 bin lira bulunan poşetin çalınma anı kameraya yansıdı
25.01.2022 14:49

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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bir kuyumcunun önünde düşürülen para dolu poşet, bir başka kişi tarafından ayakla tekme vurularak el çabukluğuyla çalındı. Para dolu poşetin düşürülüş anı ve bir kişi tarafından o poşete tekme vurularak sürüklenmesi ve yerden alınması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 20 Ocak’ta Bayrampaşa ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu önünde akşam saat 20.50 sıralarında meydana geldi. Kuyumcu olduğu öğrenilen Z.T. adlı bir kişi, içerisinde 45 bin 500 lira para olan siyah poşeti yere düşürdü. Para dolu poşeti düşürdüğünden habersiz olan Z.T., yoluna devam etti. İşlettiği kuyumcu girdikten sonra çantayı kontrol eden Z.T., para dolu poşetin düşürüldüğünü fark etti. Z.T., durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, kamera görüntülerini izleyerek paranın düştüğü yer tespit etti. İzlenen görüntülerde paranın düştüğü yerde bir kişinin poşeti ayağıyla iterek bölgeden uzaklaştırdığı ve yerden alarak kaçtığı belirlendi.

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