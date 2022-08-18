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İBB iştirakı BELTUR'da mide bulandıran rezalet! Vatandaşın yediği hamburgerden eldiven çıktı

İBB iştirakı BELTUR'da mide bulandıran rezalet! Vatandaşın yediği hamburgerden eldiven çıktı
18.08.2022 11:26

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CHP'li İBB'nin iştirak şirketlerinden biri olan Beltur'un Küçükyalı'da bulunan şubesinde hamburger siparişi veren vatandaş, ürünün içini açınca adeta şoka girdi. Yediği hamburgerden plastik eldiven çıkan vatandaş o anların videosunu çekerken, duruma büyük tepki gösterdi.

Yaşam Videoları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Küçükyalı Beltur'a giden vatandaş, sipariş ettiği hamburgerin içinden plastik eldiven çıkınca büyük şok yaşadı.



İÇİNİ AÇINCA ŞOKE OLDU
Verdiği sipariş karşısında şoka uğrayan vatandaş o anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi. Yaşanan rezaletin ardından İBB'den hiçbir açıklama yapılmadı.

REZALETE SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ
Hamburgerin içindeki plastik eldiveni göstererek çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan vatandaş tepkisini dile getirirken sosyal medya kullanıcıları da Beltur'a tepki gösterdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ O TEPKİLER
@Kahtaniii; Be ne rezilliktir...
@AylaTekinal; İBB'den yiyorsa her şeyi midesi kaldırması lazım. Atların akıbeti hala belirsiz...
@sametbedirr: İğrenç yaa... Her şeyi mi insan rezil eder. Eline ayağına bulaştırır yaaa...
@gazettadellogot; Tiksindim resmen...

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