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Husumetlisini yanına çağırıp ateş açtı! Dehşet anları kamerada

Husumetlisini yanına çağırıp ateş açtı! Dehşet anları kamerada
29.05.2023 15:50

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Zeytinburnu’nda kafede oturan bir kişi, oradan geçerken yanına çağırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, dehşet anları kameraya yansıdı. Olay, dün 15.30’da Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ziya Kösen, kafede oturan husumetlisi İbrahim Şahin'in kendisini çağırması üzerine yanına gitti. Bu sırada İbrahim Şahin belindeki silaha sarılarak yanına doğru gelen Şahin'e ateş açtı. Kurşunların hedefi olan adam yere yığılırken, saldırgan İbrahim Şahin ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Ziya Kösen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ziya Kösen’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan İbrahim Şahin gözaltına aldı. Gözaltına alınan İbrahim Şahin adli makamlara sevk edildi.

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