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Husumetlisini tabancayla ayağından yaraladı!
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Husumetlisini tabancayla ayağından yaraladı!

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 23:52 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 23:52

Tunceli’de T.A., sokakta yürürken karşılaştığı husumetlisi D.G.’yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre T.A., aracıyla seyir halindeyken sokakta arkadaşlarıyla yürüyüş yapan husumetlisi D.G.’yi gördü. Aracından inen T.A., yanında getirdiği tabancayla D.G.’ye ateş açtı. D.G. ayağından yaralanırken, T.A. aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.G., ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. D.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, T.A. ise aracıyla kaçtığı sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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