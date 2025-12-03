PODCAST CANLI YAYIN
Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı: O anlar kamerada!

Hatay'da 63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle vurulması olayının taraflarından olan bir kişi, aynı sokak üzerinde yaşadığı husumetlisini araçla ezerek öldürmeye çalıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.

İSKENDERUN'DA HUSUMET KANLI BİR OLAYA DÖNDÜ

Buluttepe Mahallesi'nde 28 Eylül'de yaşanan komşular arası kavgada 63 yaşındaki Leyla Şahin pompalı tüfekle öldürülmüştü. Olay sonrası 5 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İKİ AY SONRA KORKUNÇ TEKRAR

1 Aralık'ta olayın taraflarından M.Ç., aynı sokakta husumetlisine hafif ticari aracıyla çarparak öldürmeye çalıştı. Akılalmaz anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi M.Ç., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

