Husumetli grupların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Polis ve muhabirler kavganın ortasında kaldı"

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra yeniden hastane önünde toplanan taraflar, tekrar kavga etmeye başladı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga esnasında şahıslar polislere saldırdı. Kavganın ortasında kalan polis memuru İsmail K. ile DHA Şanlıurfa Muhabiri Ömer Şulul yaralandı. Kafasına taş isabet eden polis memuru İsmail K. yere düştü. Acil servisten sedye getiren polisler, mesai arkadaşlarını içeri taşıdı.

Diğer yaralılardan DHA muhabiri Ömer Şulul'a ise ilk müdahaleyi İHA Muhabiri Şinasi İnan yaptı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahla ateş etti. Polis memurları da siper alarak havaya ateş açtı.

Hastanede tedavi altına alınan her polis memuru ile muhabirin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.