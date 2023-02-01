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Hurda aracıyla keşif yapan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hurda aracıyla keşif yapan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
01.02.2023 17:12

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Adana’nın Kozan ilçesinde hurda aracıyla hem keşif yapan hem de çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kozan İlçesine bağlı Kuytucak ve Savruk mahallelerinde hurda aracıyla gezen hırsızlık şüphelileri olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İlçe Cumhuriyet Savcılığı bilgisi dahilinde bölgede hırsızların peşine düşen jandarma ekipleri hurda aracındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler C. B.(25) ve A.B'nin (26) gezdikleri bölgeden çeşitli eşyalar çaldığı da belirlendi. Eşyaları çalınan vatandaşlar da şüphelilerden şikayetçi oldu.

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