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Hırsızlıktan aranan kişi, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı

Hırsızlıktan aranan kişi, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı
10.12.2021 09:08

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Adana’da hırsızlık suçundan aranan bir kişi, girdiği rehabilitasyon merkezinde klima motoru çalmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı. Olay, Döşeme Mahallesi’nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.H çitlerin üzerinde rehabilitasyon merkezinin içerisine atladı. Durumu gören vatandaşın biri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri rehabilitasyon merkezinin çitlerinden atlayarak içeri girdi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, bahçede yaptığı arama çalışması sırasında M.H’yi klima motoru çalmaya çalıştığı sırada yakaladı. Yapılan GBT sorgusunda M.H’ın daha önceden yaptığı hırsızlıklardan da aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

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