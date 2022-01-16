Hırsızlık ve kapkaç suçları ile aranan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı

Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçelerinde “Oto Hırsızlığı", “Mala Zarar Verme" ve “Kapkaç" suçları ile yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç ve hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçelerinde 2 “Kapkaç", 4 “Otodan Hırsızlık" 2 “Oto Hırsızlığı" ve bir “Mala Zarar Verme" suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı. Detaylı çalışmalar sonucu ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde suçları gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. ve M.K. isimli şüpheliler, Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesinde bulunun bir işyerine daha önceden çaldıkları aküleri satmak istedikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinden çaldıkları otomobil ile Gaziosmanpaşa ilçesinden çaldıkları motosiklet bulunarak sahibine teslim edilirken yaşı küçük M.K. isimli şahıs ile E.E. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.