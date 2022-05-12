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Hırsızlık davasında 30 fidan dikme şartıyla uzlaştılar

Hırsızlık davasında 30 fidan dikme şartıyla uzlaştılar
12.05.2022 09:50

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Bayburt'ta hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dahilinde T.D. hakkında hırsızlık yaptığı iddiasıyla açılan "hırsızlık" davasında, uzlaştırmacılar aracılığıyla taraflar arasında uzlaşma yoluna gidildi. Uzlaştırmacıların çabaları sonucunda Müşteki Gökhan Yücel, evinin önünde bulunan demir kapıları, malzemeleri çalan T.D. ile fidan dikme konusunda anlaştı, 30 fidan toprakla buluştu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosunun yapmış olduğu uzlaştırma işlemlerinde taraflarla anlaşma sağlanarak, 'fidan dikimi' gerçekleşti.

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