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Hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı kamera kayıtlarına yansıdı

Hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı kamera kayıtlarına yansıdı
10.02.2022 13:30

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’da bir apartmana giren hırsızın sadece beyaz ayakkabıları çalması, komik görüntüler ortaya çıkardı. Olay, Kepez İlçesi Yeni Mahallede bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde apartmana gire bir hırsız elinde bulunan torbalar ile kapı önlerinde bulunan ayakkabıları çaldı. Hırsızın siyah ayakkabılar içerisinde sadece beyaz olanları aldığı gözledi. Olay anı ise apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın 2 çift beyaz ayakkabıyı alması ve hızla uzaklaşması yer aldı.

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