Hindistan'da sel felaketi: 4 ölü 50’den fazla kişi kayıp

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olduğu bildirilen 50'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Uttarkashi kasabasına bağlı turistik Dharali köyü, dağdan gelen sel sularıyla büyük zarar gördü. Bölgeye sevk edilen ordu ve afet müdahale ekipleri, kayıpları bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Yetkililer, selin etkisiyle köyde birçok yapının yıkıldığını ve yolların ulaşıma kapandığını belirtti. Bölgedeki riskin sürdüğü bildirilirken, halk tahliye ediliyor.

Öte yandan, Uttarakhand eyaleti 2021 yılında da büyük bir sel felaketi yaşamış, yıkılan iki hidroelektrik santrali nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.