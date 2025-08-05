PODCAST CANLI YAYIN

Hindistan'da sel felaketi: 4 ölü 50’den fazla kişi kayıp

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 4 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 50'den fazla kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olduğu bildirilen 50'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Uttarkashi kasabasına bağlı turistik Dharali köyü, dağdan gelen sel sularıyla büyük zarar gördü. Bölgeye sevk edilen ordu ve afet müdahale ekipleri, kayıpları bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Yetkililer, selin etkisiyle köyde birçok yapının yıkıldığını ve yolların ulaşıma kapandığını belirtti. Bölgedeki riskin sürdüğü bildirilirken, halk tahliye ediliyor.

Öte yandan, Uttarakhand eyaleti 2021 yılında da büyük bir sel felaketi yaşamış, yıkılan iki hidroelektrik santrali nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Bunlar da Var

Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum’da park yeri kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Diyarbakır'da duraktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Daltonlar Çetesi yöneticisi Caner Koçer İspanya'da öldürüldü!
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle