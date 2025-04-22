Hindistan’da korkunç olay: Turistlere saldırı düzenlendi | 26 ölü!

Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:52:22

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde, Anantnag bölgesindeki turistik bir alan olan Baisaran'da , turistlere yönelik silahlı saldırı düzenlendi . Saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti Yetkililer, bir grup turistin hedef alındığını açıkladı.

Cemmu ve Keşmir Eyalet Başbakanı Omar Abdullah , saldırının büyüklüğüne dikkat çekerek, "Ölü sayısı henüz netleşmedi, bu yüzden detay vermek istemiyorum. Ancak bu saldırı, son yıllarda sivillere yönelik gördüklerimizden çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı, Keşmir Direnişi adlı örgüt üstlendi. Örgüt, bölgeye 85 binden fazla yabancının yerleştirilerek "demografik değişim" yapıldığını öne sürerek, "Bu nedenle, bölgeye yasa dışı yerleşmeye çalışanlara yönelik şiddet devam edecek" açıklamasını yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi , saldırıyı kınayarak, "Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek, cezasız kalmayacaklar. Kötü emelleri asla başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek" dedi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgede düzenlenen silahlı saldırılarda bugüne kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti.